Вирусолог объяснил, каких пациентов будут прививать новой вакциной от рака

Первая вакцина от онкозаболеваний может выйти на российский рынок уже через 2,5 года. Препарат еще необходимо исследовать на токсичность и протестировать на людях. Это будет именно лекарство для уже заболевших пациентов, а не профилактика, и использовать его будут только после операции и удаления опухоли, рассказал 360.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Ошибочно говорить, что новая вакцина поможет искоренить вообще опухолевые заболевания. Речь идет о лечении рака, а не о профилактике», — обратил внимание профессор.

Применять препарат, по его словам, можно будет не только в ремиссии – он поможет пациентам на любой стадии заболевания. Предварительно больному удалят опухоль, так как если этого не сделать, то участок с «поломанными клетками» окажется велик и будет не под силу никакой вакцине, объяснил Альтштейн.

При этом от других методов лечения онкозаболеваний врачи тоже не откажутся – таких, как лучевая терапия, химиотерапия. Эти все стадии пациенту тоже придется пройти, и только после этого его можно будет вакцинировать. Введение разработанного препарата после основного лечения должно остановить разрастание опухолевых клеток, объяснил эксперт.

Он также напомнил, что речь идет об мРНК-вакцине. Лечение подразумевает, что у человека будут брать образец опухоли, а затем создавать лекарство индивидуально на основе его ДНК.

Напомним, Минздрав России на прошлой неделе сообщил о завершении набора добровольцев для клинических испытаний вакцины от рака. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что начать применять вакцину планируется уже в сентябре. Он также подчеркивал, что ее могут вводить не только людям с первичной меланомой, но и пациентам, которые уже прошли определенные стадии лечения.

Вакцина от рака почек ранее показала 100% эффективность на поздних стадиях болезни.