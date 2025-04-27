Минобороны Ирана заявило об отсутствии в порту Шахид-Раджаи военных товаров

В минобороны Ирана заявили, что в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе, где произошел взрыв, отсутствуют товары военного назначения. Об этом сообщает телеканал IRIB.

«В ходе расследования было выяснено, что в районе пожара импортные или экспортные грузы военного назначения отсутствовали», — сказал представитель минобороны Ирана Реза Телайи-Ник.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу порта после произошедшего приостановили.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 1139 человек. Накануне глава МВД Ирана Эскандар Момени заявил, что число жертв при взрыве в Бендер-Аббасе достигло 14.

Ранее в США заявили, что причиной взрыва в Иране стало ракетное топливо.