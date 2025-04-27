В МВД Канады заявили, что наезд на толпу в Ванкувере не был терактом

МВД Канады: наезд внедорожника на людей в Ванкувере — не теракт

Полиция Канады предварительно отвергла версию о возможном теракте в связи с наездом внедорожника на участников филиппинского фестиваля в Ванкувере. Об этом сообщается на странице МВД страны в соцсети X.

«На данный момент мы уверены, что данный инцидент не был террористическим актом», — говорится в сообщении.

27 апреля внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. По данным местных правоохранительных органов, водитель машины был задержан на месте происшествия.

Как сообщил телеканал Global News, за рулем машины находился 30-летний мужчина. В публикации приводятся слова мэра канадского города Кена Сима, который заявил, что был потрясен этим «ужасным инцидентом». Политик добавил, что в ближайшее время власти постараются предоставить гражданам больше информации о произошедшем.

Позже выяснилось, что шесть человек пострадали, еще восемь спасти не удалось, в том числе одного ребенка.

В начале января автомобиль наехал на толпу на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль в американском городе Новый Орлеан. Тогда травмы различной степени тяжести получили 30 человек, их госпитализировали в пять медицинских учреждений. Еще 10 раненых спасти не удалось.

Ранее в Германии при наезде автомобиля на толпу пострадали 20 человек.