Названо предварительное число погибших при наезде машины на толпу в Ванкувере

Global News: при наезде машины на толпу в Канаде погибли не менее восьми человек

Не менее восьми человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в канадском городе Ванкувере. Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на источник.

В материале подчеркивается, что среди погибших есть один ребенок.

«По меньшей мере шесть человек получили ранения», — отметили журналисты.

27 апреля внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. По данным местных правоохранительных органов, водитель машины был задержан на месте происшествия.

Как сообщил телеканал Global News, за рулем машины находился 30-летний мужчина. В публикации приводятся слова мэра канадского города Кена Сима, который заявил, что был потрясен этим «ужасным инцидентом». Политик добавил, что в ближайшее время власти постараются предоставить гражданам больше информации о произошедшем.

В начале января автомобиль наехал на толпу на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль в американском городе Новый Орлеан. Тогда травмы различной степени тяжести получили 30 человек, их госпитализировали в пять медицинских учреждений. Еще 10 раненых спасти не удалось.

Ранее в Германии при наезде автомобиля на толпу пострадали 20 человек.