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В Алтайском крае произошел ландшафтный пожар на площади в несколько тысяч «квадратов»

МЧС: в Алтайском крае ландшафтный пожар охватил три тысячи «квадратов»
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МЧС Алтайского края

В Алтайском крае у села Веселоярск произошел ландшафтный пожар, огонь охватил три тысячи «квадратов». Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что там находится находится пограничный пункт пропуска в Казахстан. На месте работают две автоцистерны и шесть специалистов. Дополнительно к месту выдвинулись служба пожаротушения и еще одна автоцистерна.

Отмечается, что угрозы жилым домам нет. В ведомстве напомнили о том, что поджог травы запрещен.

До этого в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар. Инцидент произошел в районе родника «Хрустальная ель» Куженерском районе республики. Там группа несовершеннолетних нашла в траве зажигалку. Школьники стали поджигать сухую траву и не смогли потушить огонь, который быстро охватил почти 500 квадратных метров и распространялся в сторону населенного пункта. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, пострадавших нет.

Ранее подросток хотел согреться и устроил степной пожар.

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