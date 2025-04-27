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Стало известно о «последнем послании» папы Римского

The Economist написала о «последнем зашифрованном послании папы Римского»
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Michael Sohn/AP

В духовном завещании папы Римского Франциска проглядывалось послание об истинном месте его церкви «на задворках общества». Об этом пишет The Economist.

Издание выпустило материал под названием «Последнее зашифрованное послание папы Римского». Понтифик распорядился, чтобы его захоронили в простой гробнице без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре, расположенной за пределами Ватикана.

Отмечается, что в последние годы жизни Франциск потратил практически все свои сбережения на закрытие ипотеки. Эти средства были потрачены на выкуп макаронной фабрики, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

266-й папа Римский покинул наш мир 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет в один день отмечали все христиане. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ватикане был объявлен девятидневный траур.

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