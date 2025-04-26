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В Ватикане объявлен девятидневный траур

В Ватикане после похорон папы Римского Франциска начался девятидневный траур

После погребения папы Римского Франциска в Ватикане объявлен девятидневный траур. Об этом пишет Corriere della Sera.

Как сообщает издание, в течение этого времени будут служить заупокойные мессы в память о понтифике. Они открыты для всех верующих, но каждый день ожидается участие в них новой религиозной группы (духовенства и мирян Римской епархии, каноников Папских базилик, кардиналов Папской капеллы, представителей восточных католических Церквей и т.д.). После этого начнется конклав, на котором выберут преемника папы Римского Франциска.

Заупокойная месса состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. Согласно завещанию понтифика, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как сообщал Ватикан, на церемонии прощания собирались присутствовать по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах папы Римского.

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