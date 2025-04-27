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Автоугонщик устроил перестрелку с полицией на Камчатке

SHOT: автоугонщик устроил дрифт по улицам и перестрелку с полицией на Камчатке
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина угнал автомобиль Daihatsu Terios и устроил дрифт на улицах Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские потребовали остановить автомобиль, однако нарушитель стал скрываться от них.

В один момент угонщик выскочил из автомобиля и начал стрелять по полицейским. Правоохранителям удалось подстрелить нарушителя закона. Сейчас мужчина находится в больнице. Сотрудники правопорядка не пострадали.

Недавно сообщалось, что в Барнауле водитель «Волги» попытался уйти от автомобиля ДПС и устроил ДТП. Не справившись с управлением, мужчина врезался в несколько встречных машин, стоявших на светофоре. От сильного удара у его автомобиля открылся капот. Сообщалось, что виновник аварии в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого челнинец на Audi уехал со вставленным в бак пистолетом и вырвал бензоколонку. Уличная камера запечатлела инцидент на видео.

Ранее юноша угнал машину и разбился, уходя от полицейской погони.

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