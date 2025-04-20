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Пьяный водитель «Волги» уходил от погони в Барнауле и устроил массовое ДТП

Пьяный житель Барнаула устроил массовую аварию при попытке скрыться от полиции

Водитель попытался уйти от автомобиля ДПС и устроил ДТП в Барнауле. Видео с места аварии публикует Telegram-канал «В курсе 22».

Инцидент произошел на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева. Со слов очевидцев, мужчина за рулем ГАЗ-3110 «Волга» уходил от погони, которую сам же спровоцировал, и не вписался в поворот.

Не справившись с управлением, мужчина врезался в несколько встречных машин, стоявших на светофоре. От сильного удара у «Волги» открылся капот. Предварительно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ЧП уточняются.

До этого челнинец на Audi уехал со вставленным в бак пистолетом и вырвал бензоколонку. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль Audi отъезжает с вставленным в бак пистолетом, из-за чего отрывается и сам пистолет, и колонка. На записи также видно, как сверху начинает литься вода.

Ранее автомобиль на полном ходу вылетел в реку Яузу в центре Москвы

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