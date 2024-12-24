Юноша угнал машину и разбился, уходя от полицейской погони

В Англии юноша попал в ДТП и разбился, уходя от полиции на угнанной машине

В Англии 18-летний юноша разбил угнанную машину во время полицейской погони и не выжил. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел вечером 23 декабря в Шеффилде. В полиции Южного Йоркшира заявили, что незадолго до аварии водитель угнал черный Ford Fiesta. Он был замечен стражами порядка и попытался скрыться с места происшествия. После непродолжительного преследования машина врезалась в стену на Ист-Бэнк-роуд.

Правоохранители оцепили место происшествия, туда же прибыла санитарная авиация. Медики доставили в больницу находившегося за рулем молодого человека, но врачи оказались бессильны.

Ранее 13-летний французский школьник угнал под наркотиками машину и спровоцировал полицейскую погоню.