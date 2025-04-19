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Челнинец на Audi уехал со вставленным в бак пистолетом и вырвал бензоколонку

В Татарстане на видео попало, как мужчина на Audi вырвал заправочный пистолет
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Telegram-канал «Нижнекамск | Сейчас»

В Набережных Челнах мужчина на Audi уехал со вставленным в бак заправочным пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Сейчас».

«Водитель на «Ауди» просто забыл вытащить пистолет из бака и снес заправку к чертям. Повезло, что обошлось без пожара», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль Audi отъезжает с вставленным в бак пистолетом, из-за чего отрывается и сам пистолет, и колонка. На записи также видно, как сверху начинает литься вода.

До этого сообщалось, что в Крыму легковой автомобиль сбил мотоциклиста. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в капот черного легкового автомобиля. От удара мужчина подлетает в воздух и начинает вращаться. После того, как мотоциклист падает на землю, к нему подбегают люди. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.

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