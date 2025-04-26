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Полицию вызвали в центр Парижа после звука взрыва

Полиция Парижа проводит проверку после звука взрыва в центре города
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Kevin Coombs/Reuters

На Елисейские поля в центре Парижа прибыли полицейские после возможного взрыва. Об этом написала городская полиция на своей странице в соцсети X.

«После звука, похожего на взрыв или падение тяжелого предмета, была вызвана полиция», — говорится в посте.

В ведомстве добавили, что с предприятия в районе места происшествия эвакуированы люди, а вокруг здания установлен периметр безопасности.

Около 150 человек эвакуировали из главного здания суда Парижа вечером 16 апреля из-за сообщения о возможном взрыве. Сигнализация сработала около 18:00 (19:00 мск). Правоохранители провели осмотр здания в 17-м округе города, но взрывных устройств не обнаружили. До этого в тот же день ложные срабатывания сигнализации произошли на Елисейских полях и Восточном вокзале Парижа. Угрозы тоже не подтвердились. А в конце декабря прошлого года посетителей и персонал Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за срабатывания противопожарной сигнализации.

Ранее генконсульство РФ во Франции забросали взрывчаткой.

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