Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали

Посетителей и персонал Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом сообщает BFMTV.

Cигнализация сработала из-за короткого замыкания в электропроводке лифтов. В соответствии с регламентом безопасности все люди были эвакуированы. Отмечается, что посетители башни были вне опасности. Устанавливаются причины случившегося. Предполагается, что она будет открыта в течение дня.

12 августа 2023 года сообщалось, что полицейские эвакуировали людей с трех этажей Эйфелевой башни и прилегающей к ней территории вскоре после получения сообщения о бомбе. Уточнялось, что на месте работали саперы для проверки на наличие взрывчатых веществ. Позднее стало известно, что она вновь открыта для посетителей.

Эйфелева башня принимает в среднем от 15 000 до 25 000 посетителей каждый день.

Ранее эвакуировали сотни посетителей Версальского дворца.