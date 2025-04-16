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В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали здание суда

В Париже эвакуировали здание суда из-за сообщения о бомбе
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Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

Около 150 человек эвакуировали из главного здания суда Парижа вечером в среду, 16 апреля, из-за сообщения о возможном взрыве. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на полицию.

Сигнализация сработала около 18:00 по местному времени (19:00 мск). Правоохранители провели осмотр здания в 17-м округе города, но взрывных устройств не обнаружили. Ранее в тот же день ложные срабатывания сигнализации произошли на Елисейских полях и Восточном вокзале Парижа. Угрозы также не подтвердились.

«Порядка 150 человек были вынуждены покинуть здание суда в связи с угрозой взрыва. Проверки продолжаются», — заявили в полиции.

В конце декабря прошлого года посетителей и персонал Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Сигнализация сработала из-за короткого замыкания в электропроводке лифтов. В соответствии с регламентом безопасности все люди были эвакуированы. Отмечается, что посетители башни были вне опасности.

Ранее детский сад в Самарской области эвакуировали из-за пожара.

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