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В Курской области ВСУ распространяли фальшивые купюры для деморализации бойцов КНДР

Военкор Коц: ВСУ пытались склонить бойцов КНДР к сдаче через поддельные банкноты
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространяли в Курской области фальшивые купюры с текстом, очерняющим руководство КНДР и призывающим к сдаче. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На банкнотах иероглифами был нанесен текст, критикующий Ким Чен Ына, Северную Корею и Россию. По словам Коца, северокорейские военные, которых в шутку называли «боевыми бурятами», продемонстрировали высокую дисциплину и отказались от капитуляции.

«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной и недюжинной выносливостью. У них было строгое правило — не попадать в плен живыми», — отметил военкор.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину заявил, что военные из Корейской Народно-Демократической Республики показали мужество и героизм во время боев в Курской области. 26 апреля Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее в МИД рассказали о солидарности КНДР с РФ при освобождении Курской области.

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