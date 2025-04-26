Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что недавние высказывания мэра Киева Виталия Кличко о возможных территориальных уступках для достижения временного перемирия пролили свет на истинные намерения Владимира Зеленского, который, по его мнению, настраивается на продолжение военных действий. Своим мнением Рогов поделился в интервью РИА Новости.

«Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым по сути раскрыл истинные планы Зеленского, который не хочет постоянного мира, но готов на многое, чтобы каким-то образом выторговать паузу», — заявил Рогов.

Он также добавил, что Зеленский, скорее всего, намерен использовать паузу в конфликте для накопления оружия и формирования новых подразделений ВСУ через принудительную мобилизацию.

«Все это ради того, чтобы подготовиться к новой агрессии и провокации», — отметил Рогов.

Накануне Кличко заявлял, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий для временного мира с Россией.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский и государства Европы, которые его поддерживают, не хотят мира.

Ранее на Украине рассказали, когда Зеленский окажется не нужен Европе.