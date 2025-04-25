Кличко признал, что Украине придется отказаться от территорий

Кличко: Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с Россией

Украине придется отказаться от территорий в рамках мирного процесса по решению конфликта. Об этом «Би-би-си» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Один из сценариев — это <...> отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира <...> возможно, это может быть решением, временным», — сказал он.

По мнению мэра Киева, Зеленский в нынешних условиях будет вынужден принять такое решение.

24 апреля американская газета The New York Times писала, что Киеву нужно пойти на территориальный компромисс.

Financial Times также отмечала, что европейские союзники Украины пытаются склонить Киев к территориальным уступкам. По словам собеседника издания, Великобритания, ФРГ и Франция опасаются, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Лондон, Берлин и Париж пытаются найти с Киевом компромисс, убеждая украинское руководство в необходимости отказаться на заключительном этапе переговоров от ряда территорий.

Ранее Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории.