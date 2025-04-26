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Жителя Запорожской области госпитализировали в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ

Минздрав: житель Васильевки получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ
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Depositphotos

Житель города Васильевка в Запорожской области получил ранение во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

«В Васильевке мирный житель пострадал от обстрела ВСУ. Раненый в тяжелом состоянии доставлен бригадой скорой помощи в местную больницу», — уточнили в ведомстве.

Какое именно ранение получил мирный житель, не сообщается. На данный момент пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь. За его жизнь борются врачи.

24 апреля в результате атаки вражеского беспилотника пострадал житель Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в селе Пристень. Мужчину госпитализировали с баротравмой, а также множественными осколочными ранениями плеча и предплечья.

23 апреля во время налета дронов ВСУ осколочные ранения получил водитель гражданского микроавтобуса в Брянской области. В этот же день украинские беспилотники атаковали детский сад и магазин в регионе.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.

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