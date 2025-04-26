Число пострадавших в иранском порту достигло нескольких сотен человек

Иранская служба скорой: число пострадавших при взрыве в порту возросло до 406

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны достигло 406 человек. Об этом сообщил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст, его цитирует ТАСС.

«Как свидетельствуют видеокадры, распространенные иранской гостелерадиокомпанией, экстренные службы начали задействовать вертолеты при тушении пожара, возникшего на месте взрыва», — говорится в материале.

До этого Йектапараст говорил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности, отметил он.

В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) заявили, что произошедшее никак не связано с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы работают в штатном режиме.

Как писало агентство Tasnim, резервуар с топливом взорвался в порту Шахид Реджаи по неизвестной причине, незамедлительно в район взрыва были направлены группы быстрого реагирования.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.