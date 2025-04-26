Следственный комитет (СК) России расследует убийство военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя Курской области, который ехал на велосипеде в магазин за хлебом. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Как рассказала военным следователям жительница Суджанского района Курской области, в августе 2024 года националисты занимали дома в селе Бондаревка, а также размещали там военную технику и сооружали наблюдательно-огневые позиции. Местным жителям они запрещали выходить на улицу, обстреливали их жилье и перерезали линии электропередачи.

Как стало установлено следствием, в тот же период времени украинские военные совершили расправу над мирным жителем села. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

На данный момент СК продолжает сбор доказательств преступлений украинских вооруженных формирований. Ведутся разговоры с эвакуированными мирными жителями, осматриваются места происшествия. В Следкоме подчеркнули, что все причастные понесут наказание.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что все, кто совершал преступления в Курской области, получат заслуженное возмездие. Глава государства отметил, что этих людей Россия считает преступниками, и их ждет суровое наказание за содеянное в приграничной области.

Ранее в СК назвали количество погибших и раненых мирных жителей в Курской области.