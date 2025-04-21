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Путин заявил о возмездии для тех, кто совершал преступления в Курской области

Путин: совершавшие преступления в Курской области должны получить возмездие
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

В частности, глава государства напомнил об ударе российских военных по конгресс-центру Сумского университета, где награждали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов, совершивших преступления в Курской области. Путин подчеркнул, что, несмотря на то что, это был гражданский объект, люди, находившиеся в нем, получили заслуженное наказание.

«Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие», — отметил президент РФ.

По данным Минобороны РФ, удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах был нанесен 13 апреля. Как уточнила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в этот момент в городе проходило торжественное награждение военнослужащих.

Удар был нанесен двумя ракетами «Искандер-М». В результате украинские войска потеряли более 60 военных.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.

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