В СКР назвали количество погибших и раненых мирных жителей в Курской области

СКР: после нападения ВСУ на Курскую область погиб 191 мирный житель, 372 ранены

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область погиб 191 мирный житель и 372 получили ранения. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

В СКР уточнили, что среди раненых 17 несовершеннолетних. Потерпевшими по уголовным делам признано 49 тысяч граждан.

В настоящее время следователи устанавливают ущерб, нанесенный украинскими военными объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Они осмотрели сотни объектов, расположенных в 15 населенных пунктах. Также проводятся судебные экспертизы.

24 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины пока не дали положительного ответа на вопрос о возвращении в Россию вывезенных украинскими военными мирных жителей Курской области.

21 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Гуева Курской области.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.