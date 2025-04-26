Аксенов заявил, что в Крыму нет рисков, связанных с последствиями крушения танкеров

Аксенов: рисков, связанных с разливом нефти в Керченском проливе, в Крыму нет

Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет. Об этом сказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, сообщается на сайте Правительства РФ.

«Сергей Аксенов добавил, что Республика Крым активно готовится к проведению курортного сезона. На повестке дня — улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, а также обеспечение комфортного отдыха для гостей региона», — говорится в сообщении.

22 апреля Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для купания. Там уточнили, что в образцах песка и морской воды в этих регионах выявляются значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.

Ранее была названа сумма ущерба экологии от крушения танкеров в Керченском проливе.