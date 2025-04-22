Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для купания

Роспотребнадзор: песок и вода на пляжах Анапы значительно не соответствуют норме

Песок и морская вода на пляжах Анапы и Темрюкского района значительно не соответствуют нормам пригодности для купания. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«В этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в образцах песка и морской воды в этих регионах выявляются значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам.

Специалисты Роспотребнадзора каждый день проверяют безопасность песка и морской воды на пляжах, а также контролируют качество питьевой воды, воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, морепродуктов и рыбы в Анапе и Темрюкского районе, добавили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, на сегодняшний день было отобрано более 22 тыс. проб, специалисты провели около 62 тыс. исследований.

Накануне пресс-служба российской Ассоциации туроператоров (АТОР) заявила, что большинство туристов, которые еще не купили туры на лето, но планируют это сделать, отказываются от отдыха в Анапе из-за закрытых пляжей.

Ранее стало известно, куда россияне массово поедут отдыхать в мае.