В России могут запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуарах и дорожках. Данные следуют из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, передает РИА Новости.

«В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — говорится в сообщении.

В апреле два источника в Госдуме сообщили, что российские власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Биометрию предлагается ввести в качестве меры повышения безопасности. Отмечается, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском данные не понадобятся.

Эксперимент по введению этой инициативы предлагается ввести на территории Москвы в 2026 году с начала сезона электросамокатов.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить правила для электросамокатов.