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В России могут ужесточить правила для электросамокатов

РБК: в правительстве прошло совещание по ужесточению ПДД для электросамокатов
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Shutterstock

26 марта, в правительстве России прошло совещание по ужесточению правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и электровелосипеды. Об этом пишет РБК.

Участие в обсуждении приняли представители Минтранса, МВД, дептранса Москвы, Минпромторга, а также сервисов аренды, таких как Whoosh и «МТС Юрент». Куратором встречи выступил заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров. Проект поправок планируется доработать и направить в аппарат правительства до 3 апреля.

Среди ключевых предложений — пересмотр классификации электротранспорта. Электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт предлагается отнести к СИМ, а устройства с двигателем свыше 250 Вт — к мопедам, что потребует получения прав. Для всех СИМ может быть введен запрет движения по тротуарам. Вместо этого предлагается установить приоритет движения: сначала по велодорожкам, затем по правому краю проезжей части или обочине, и только в крайнем случае — по тротуару. Кроме того, обсуждается обязательное использование шлемов при езде по дорогам, повышение возрастного ценза с 14 до 16 лет и запрет на перевозку пассажиров.

Сервисы аренды электросамокатов, включая Whoosh, поддержали уточнение категорий, но выразили опасения по срокам. Представитель Whoosh отметил, что маломощные устройства, подобные их самокатам, логичнее приравнять к велосипедам, разрешив движение по обочине и правому краю дороги. Однако компания «МТС Юрент» предупредила, что вывод СИМ на проезжую часть без развитой велоинфраструктуры спровоцирует хаос.

«Водители электросамокатов так же уязвимы, как пешеходы, а их вытеснение на дороги увеличит число аварий», — заявил представитель компании.

Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности, подчеркнула, что социальный конфликт на тротуарах достиг критической точки.

«Электросамокаты не должны соседствовать ни с пешеходами, ни с автомобилями. Единственное решение — расширение велоинфраструктуры, но ей уделяют недостаточно внимания», — сказала она.

Сервис «Яндекс» сообщил, что 20% курьеров в Москве используют их электровелосипеды с ограничением скорости до 25 км/ч. Все устройства оснащены IoT-модулями для контроля соблюдения ПДД, а курьеры проходят обучение и обеспечиваются страховкой.

Ранее сообщалось, что 10 самокатчиков попали в больницу в Петербурге за прошедшие выходные.

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