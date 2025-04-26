Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр: в субботу в Москве ожидается облачная погода и до +10°C

В субботу в Москве ожидается облачная погода и до +10°C, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +8... +10°С, в ночь на воскресенье может похолодать до -1°С.

Будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 7 — 12 м/с.

В Подмосковье в субботу ожидается +5... +10°С, в ночь на воскресенье температура может опуститься до -3°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период холодной погоды на европейской территории РФ захватит начало майских праздников.

По словам синоптика, температура на всей европейской части России в начале мая будет ниже нормы. В конце первой половины праздников температура начнет возвращаться к обычным для мая значениям.

Также Вильфанд сообщал, что на европейской части России температура может опуститься до мартовских значений, в понедельник в Подмосковье ожидаются заморозки до -5°C.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.