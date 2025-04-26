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Синоптик рассказал, какой погоды ждать на майских праздниках в центральной России

Вильфанд: период холода на европейской РФ захватит начало майских праздников
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Период холодной погоды на европейской территории РФ захватит начало майских праздников. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура на всей европейской части России в начале мая будет ниже нормы. В конце первой половины праздников температура начнет возвращаться к обычным для мая значениям.

«По предварительным расчетам, 1 мая в центре европейской России — понижение температуры, в тылу циклона будет воздух с севера, и условия для дождя, не очень сильного, но все-таки дождливая погода будет», — пояснил Вильфанд.

До этого он Вильфанд сообщал, что на европейской части России температура может опуститься до мартовских значений, в понедельник в Подмосковье ожидаются заморозки до -5°C.

Вильфанд добавил, что в Северо-западном федеральном округе на выходных ожидается дождь со снегом, в Центральной России днем в субботу будет +5... +10°C, ночью столбик термометра покажет 0... +5°C.

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