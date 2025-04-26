Синоптик предупредил россиян о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в выходные почти на всей европейской части РФ прогнозируется похолодание.

По его словам, температура может опуститься до мартовских значений, в понедельник в Подмосковье ожидаются заморозки до -5°C.

«Воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории», — пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что в Северо-западном федеральном округе на выходных ожидается дождь со снегом, в Центральной России днем в субботу будет +5... +10°C, ночью столбик термометра покажет 0... +5°C.

В ночь на воскресенье в столице ожидается около 0°C, по области — до -3°C, а в дневное время возможно понижение до -3... -8°C.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье и понедельник температуры будут соответствовать концу марта.

До этого метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что в этом году в период с 16 по 22 апреля Москва побила сразу шесть погодных рекордов. После необычного для этого месяца тепла неизбежно придет резкое похолодание, которое, однако, к майским праздникам сойдет на нет.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.