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Синоптик предупредил россиян о резком похолодании

Вильфанд: в выходные на европейской части РФ ожидается резкое похолодание
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в выходные почти на всей европейской части РФ прогнозируется похолодание.

По его словам, температура может опуститься до мартовских значений, в понедельник в Подмосковье ожидаются заморозки до -5°C.

«Воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории», — пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что в Северо-западном федеральном округе на выходных ожидается дождь со снегом, в Центральной России днем в субботу будет +5... +10°C, ночью столбик термометра покажет 0... +5°C.

В ночь на воскресенье в столице ожидается около 0°C, по области — до -3°C, а в дневное время возможно понижение до -3... -8°C.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье и понедельник температуры будут соответствовать концу марта.

До этого метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что в этом году в период с 16 по 22 апреля Москва побила сразу шесть погодных рекордов. После необычного для этого месяца тепла неизбежно придет резкое похолодание, которое, однако, к майским праздникам сойдет на нет.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.

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