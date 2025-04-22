Москвичам спрогнозировали похолодание и снег

В четверг, 24 апреля, в Москве ожидается понижение температуры воздуха до +16…+21°C, в пятницу — до +17…+19°C. Об этом kp.ru рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, погода в эти дни будет дождливой и облачной. При этом к выходным, 26 и 27 апреля, столбики термометров днем опустятся до +10°C, ночью — до +2°C, что на два-три градуса холоднее климатических норм.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал газете «Известия», что в Москве ожидается значительное похолодание, в субботу, 26 апреля, температура понизится до +8°C из-за западных и северо-западных воздушных масс.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что в субботу пройдет затяжной дождь.

«Вечером в субботу, 26 апреля, и в ночь на воскресенье, 27 апреля, не исключен мокрый снег. Он покружится в воздухе, возможно, к утру даже ляжет на землю тонким слоем. Но быстро растает — все же почва уже прогрета, и днем температура заметно выше нуля. Сугробов, как две недели назад, не будет», — сказала Позднякова.

До этого в Гидрометцентре РФ предупредили, что 22 апреля в Москве ожидаются кратковременный дождь и местами гроза. В городе прогнозируется облачная погода, при этом столбики термометров будут показывать от +22°C до +24°C.

Ранее синоптик назвал апрель в Центральной России сумасшедшим.