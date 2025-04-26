Суд рассмотрит дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

В суд спустя год поступило дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

В Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге поступило уголовное дело автора скандальных постов о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Николая Конашенка (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об оправдании терроризма. ОБ этом сообщили РИА Новости в инстанции.

«Дело в отношении Конашенка Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд», — сказал собеседник агентства.

Мужчине инкриминируют оправдание терроризма с использованием сети «Интернет». Как полагает следствие, Конашенок опубликовал в интернете определенные высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в «Крокусе».

После теракта в «Крокусе» он заявил в соцсетях, что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. Мужчину арестовали, а впоследствии внесли в реестр террористов и экстремистов. Сам он говорил, что жалеет о своих словах.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого раздались взрывы, возник пожар. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Директор ФСБ России Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее стало известно, как познакомились исполнители теракта в «Крокусе».