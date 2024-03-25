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Николай Конашенок извинился за слова о теракте в «Крокусе»

МВД РФ опубликовало кадры с извинениями Конашенка за слова о теракте в «Крокусе»

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Управление МВД РФ в Ленинградской области показало кадры с извинениями Николая Конашенка за слова о теракте в «Крокусе». Видео опубликовало РИА Новости.

«Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. <..> Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим», — заявил мужчина после задержания.

Как сообщает »Фонтанка», после двух публикаций в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которой он заявляет, что террористам стоило выбрать Кремль вместо «Крокуса» и прийти на концерт другой группы, его проверяют на экстремизм.

До этого жена Конашенка Роксана Шатуновская покинула пост генерального директора пространства «Новая Голландия».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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