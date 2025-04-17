Стало известно, как познакомились исполнители теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокусе» познакомились за несколько дней до нападения

Адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов рассказал РИА Новости, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились за несколько дней до нападения.

По словам юриста, мужчины прибыли в Москву из разных мест.

«Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram», — сказал Власов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Российские власти при этом заявляли об украинском следе. Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на ангажированность украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику так и не купили квартиру.