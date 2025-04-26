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В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

Депутат Стенякина: из-за майских праздников изменится график выплат пенсий
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

График выплат пенсий россиянам изменится из-за майских праздников для всех видов ее получения. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Она сказала, что в начале мая в РФ будут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с чем меняется график выплаты пенсий.

«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая — нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая», — заявила парламентарий.

Также она отметила, что для получателей пенсии через почту будут следующие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, денежные средства начислят 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии — с 6 по 11 мая, ее выдадут 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику. График доставки пенсии будет аналогичен почтовому для тех, кто получает пенсию на дом.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что по закону, если рабочая смена совпадает с праздничным днем в майские праздники, она должна оплачиваться в повышенном размере или работнику должен быть предоставлен дополнительный день отдыха.

Ранее в Госдуме назвали условия для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей.

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