В Госдуме рассказали, как оплачивается отпуск в мае

Если рабочая смена совпадает с праздничным днем в майские праздники, она должна оплачиваться в повышенном размере или работнику должен быть предоставлен дополнительный день отдыха. Обычный выходной день по графику в данном случае компенсации не подлежит, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Гаврилов также отметил, что брать отпуск в конце мая может быть менее выгодно из-за короткого количества рабочих дней до него, что в итоге приводит к меньшему авансу, а после отпуска зарплата также будет ниже.

Хотя майские праздники с финансовой стороны не всегда выгодны для отдыха, многие россияне планируют отпуск в этом месяце. В 2024 году праздничные дни разделены на две четырехдневные части: с 1 по 4 мая (Первомай) и с 8 по 11 мая (День Победы), разделенные тремя рабочими днями (5, 6 и 7 мая). Использование всего трех дней отпуска позволит получить одиннадцатидневный непрерывный отдых, с 1 по 11 мая включительно.

Накануне в Совфеде напомнили, что выплату пенсий и пособий россиянам перенесут на более ранние сроки из-за предстоящих майских праздников. Перечисление произведут в определенные даты, исходя из того, когда именно конкретный человек обычно получает средства.

Ранее сообщалось, что стюардесса российской авиакомпании за два с половиной года не проработала ни дня, уходя то в отпуск, то на больничный.