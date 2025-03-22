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В Госдуме назвали условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей

Гаврилов: пенсию в 100 тыс. рублей можно получить при зарплате в 230 тысяч
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, нужно иметь официальную зарплату не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

Так он прокомментировал итоги опроса Banki.ru, по результату которого 72% людей с доходом от 200 тыс. рублей назвали комфортным уровень пенсии от 100 тыс. рублей. Он отметил, что нынешняя пенсионная система требует реформирования, если ориентироваться на пожелания респондентов.

Гаврилов добавил, что иметь официальную зарплату не ниже 230 тыс. рублей нужно еще при непрерывном стаже в 64 года и отсрочке выхода на пенсию до 75 лет. Поэтому совмещать сразу все критерии, чтобы выйти на стабильно высокую пенсию, почти невозможно, считает он. При этом любое отклонение от этих параметров может привести к существенному снижению итоговой суммы, признал депутат.

Ранее в Госдуме рассказали, как россиянам рассчитать размер досрочной пенсии.

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