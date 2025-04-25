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В Раменском загорелась территория мясокомбината

Пожар произошел на территории мясокомбината в подмосковном Раменском
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Раменском на мясокомбинате произошел пожар, охвативший территорию в 1,3 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило по адресу: Московская область, Раменский городской округ, улица Красноармейская. Спасатели установили, что огонь охватил склад торгового оборудования.

«Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В операции по ликвидации огня задействованы 30 человек и 7 единиц техники.

Сегодня в Кургане пожар охватил здание пилорамы площадью около тысячи квадратных метров на проспекте Машиностроителей. По данным МЧС, пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 25 человек и 6 единиц пожарной техники.

22 апреля пожар на складе произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Прибывшие на место пожарные установили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

Ранее в Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров.

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