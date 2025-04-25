В Кургане произошел пожар на пилораме

В Кургане сотрудники МЧС России борются с пожаром на пилораме

Пожар охватил здание пилорамы площадью около тысячи квадратных метров на проспекте Машиностроителей в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 25 человек и 6 единиц пожарной техники.

Накануне в селе Анга Качугского района Иркутской области неосторожное обращение со спичками привело к пожару, уничтожившему хозяйственные постройки. Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, два брата двух и шести лет, играя во дворе, случайно подожгли баню. Испугавшись, мальчики позвали родителей, находившихся в доме. Взрослые вызвали пожарных и попытались потушить пожар, огонь в итоге ликвидировали подоспевшие пожарные. Пламя успело охватить 12 квадратных метров постройки.

22 апреля пожар на складе произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Прибывшие на место пожарные установили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

Ранее в Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров.