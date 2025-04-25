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В российском регионе появился кот, предупреждающий об атаках БПЛА

В Белгородской области появился предупреждающий об атаках ВСУ кот
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Telegram-канал «Морпехи ДВ»

В Белгородской области появился кот, который предупреждает о возможных атаках беспилотников украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает Telegram-канал «Морпехи ДВ».

Кот по имени Мишка обитает в селе Березовка Борисовского района, расположенном всего в 40 километрах от украинской границы.

По информации канала, Мишка проводит много времени, наблюдая за небом с дерева. Когда он замечает дрон, то стремительно мчится в дом.

«Он начинает фыркать, сигнализируя о надвигающейся угрозе», — рассказала его хозяйка, отметив, что кот выполняет роль «живой сигнализации» для всей семьи.

В начале года появились кадры с украинского беспилотника, сбитого котом.

До этого военкор Григорий Кубатьян рассказал, каких питомцев держат российские военнослужащие в зоне СВО. По его словам, чаще всего встречаются кошки и собаки, причем животные порой прибиваются к солдатам, оставшись без хозяев. Животные занимаются ловлей мышей, совершают набеги на блиндажи и окопы, иногда даже помогают военным выполнять боевые задачи. Бывает, что их держат просто для радости.

Ранее ВС РФ вывезли из-под обстрелов в зоне СВО обгоревшего кота Мышку.

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Обстрелы Белгородской области
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