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ВС РФ вывезли из-под обстрелов в зоне СВО обгоревшего кота Мышку

Mash: в зоне СВО военные РФ спасли обгоревшего кота из-под пуль
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Telegram-канал «Mash»

В зоне СВО из-под пуль спасли обгоревшего кота Мышку, «ветерана боевых действий», пишет Mash.

Как сообщает Telegram-канал, сначала военные ухаживали за животным в зоне боевого соприкосновения, но ему были необходимы лекарства и помощь ветеринара. С линии фронта животное в течение 40 минут солдаты везли, стоя на мотоцикле. Они хотели, чтобы кот не чувствовал боли от тряски. Сейчас о Мышке заботятся волонтеры, но скоро его отправят во Владивосток к родным одного из бойцов.

В середине января на Харьковском направлении пес по кличке Трицикл спас военных 344-го полка ВС РФ во время выполнения боевого задания. Животное подорвалось на мине, но предупредило солдат, которые следовали за ним. После произошедшего Трициклу пришлось частично ампутировать лапу, но он уже снова бегает. Пса также называют «главным звоночком», так как он лает, предупреждая о вражеских БПЛА.

Ранее в Британии решили сделать из хаски «новейшее оружие» против России.

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