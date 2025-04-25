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Военные группировки «Север» уничтожили командный пункт ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили командный пункт ВСУ в Сумской области
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РИА Новости

Российские военнослужащие из группировки «Север» совместно с пограничниками Курской области успешно нанесли удар по командному пункту 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Кроме того, в ходе операции были уничтожены 18 единиц техники и ликвидированы 75 военнослужащих, среди которых 20 офицеров.

«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены», — сообщил источник.

Как отмечается, удары наносились с использованием ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М».

Также сегодня российские военные ударом по Киеву уничтожили цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и несколько ангаров для ремонта самолетов, а также пункт временной дислокации, где проживали и обучались иностранные наемники.

До этого российские расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» поразили скопление пехоты ВСУ в Курской области.

Ранее российские военные подбили самолет ВСУ на Сумском направлении.

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