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ВС РФ уничтожили цех сборки беспилотников и место, где жили наемники

Ударом в Киеве уничтожен цех сборки БПЛА и место, где жили иностранные наемники
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Ударом по Киеву уничтожены цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и несколько ангаров для ремонта самолетов, а также пункт временной дислокации, где проживали и обучались иностранные наемники. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что среди разрушений — конструкторское бюро и ангар для ремонта самолетов, а также цех сборки БПЛА и, предположительно, пункт временной дислокации для иностранных военных — пилотов БПЛА.

Также Лебедев рассказал, что российские военнослужащие уничтожили цех по производству ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) и «Нептун» вместе с иностранными инженерами в Киеве. Кроме того, в этом цеху производились двигатели для беспилотных летательных аппаратов».

24 апреля российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу Вооруженных сил Украины с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее российский боец обвинил ВСУ в применении фосфорных снарядов.

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