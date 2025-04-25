Ударом в Киеве уничтожен цех сборки БПЛА и место, где жили иностранные наемники

Ударом по Киеву уничтожены цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и несколько ангаров для ремонта самолетов, а также пункт временной дислокации, где проживали и обучались иностранные наемники. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что среди разрушений — конструкторское бюро и ангар для ремонта самолетов, а также цех сборки БПЛА и, предположительно, пункт временной дислокации для иностранных военных — пилотов БПЛА.

Также Лебедев рассказал, что российские военнослужащие уничтожили цех по производству ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) и «Нептун» вместе с иностранными инженерами в Киеве. Кроме того, в этом цеху производились двигатели для беспилотных летательных аппаратов».

24 апреля российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу Вооруженных сил Украины с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее российский боец обвинил ВСУ в применении фосфорных снарядов.