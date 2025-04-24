Российские военные подбили самолет ВСУ

Российские бойцы подбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, вечером 23 апреля экипаж истребителя Вооруженных сил РФ заметил два украинских самолета на Сумском направлении.

«Один [из них] был подбит», — рассказал журналист.

Котенок уточнил, что второй самолет ВСУ успел улететь. При этом сначала экипаж воздушного судна сбросил бомбовую нагрузку над подконтрольными украинским властям территориями.

24 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации подразделений территориальной обороны ВСУ в Сумской области. Задачу выполнил расчет беспилотников «Форпост» в составе Воздушно-космических сил РФ. В ходе операции его членам удалось полностью уничтожить три заданные цели.

За несколько дней до этого военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео, на котором запечатлена ликвидация группы украинских диверсантов в Сумской области.

Ранее российский полковник рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области.