Российские войска уничтожили из «Градов» скопление пехоты ВСУ в Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» российских артиллеристов-десантников уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что подтверждение уничтожения целей было получено при помощи кадров объективного контроля, которые транслировал беспилотник в режиме реального времени.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад ВСУ в Курской области. В ведомстве уточнили, что целями стали позиции украинских формирований в районе хутора Олешня и села Горналь.

Ранее в Курской области заметили испаноязычных наемников ВСУ.