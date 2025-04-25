В Киргизии задержанную сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест

Сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину, задержанную по подозрению в вербовке наемников, отпустят под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Бишкеке.

В диппредставительстве отметили, что следователи посчитали возможным сменить ранее избранную меру пресечения.

По информации посольства, у киргизских спецслужб нет претензий к Русскому дому, задержание работника не связано с деятельностью Россотрудничества в Бишкеке.

Секерину задержали по подозрению в вербовке наемников 23 апреля. Суд в Бишкеке арестовал ее до 17 июня. Государственный комитет национальной безопасности республики возбудил уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В рамках этого же дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек. Что известно об уголовном преследовании Секериной — в материале «Газеты.Ru».

До этого посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее МИД РФ объяснил жесткое задержание киргизов в московской бане.