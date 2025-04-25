Следователи приступили к осмотру места убийства генерала Москалика

В Балашихе следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России приступили к осмотру места убийства замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает СК России в своем Telegram-канале.

«Следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, приступила к осмотру места происшествия», — говорится в публикации.

59-летний Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала терактом убийство Москалика.

Ранее момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео.