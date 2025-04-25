В МИД РФ назвали терактом покушение на офицера Генштаба

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала терактом убийство замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Об этом сообщает ТАСС.

«Главный вопрос — как остановить войну в центре Европы, мира. Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — сказала дипломат.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. В результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Погибший — 59-летний генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик, утверждает Baza. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, уточняет Life со ссылкой на SHOT.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе.

Ранее появились кадры работы следователей на месте подрыва Volkswagen в Балашихе.