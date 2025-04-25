Российского генерала Москалика убили в Подмосковье. Рядом с ним взорвали иномарку

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля в Балашихе. По предварительным данным, в машине сработало СВУ, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника.

25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. На воздух взлетела припаркованная машина. В результате ЧП погиб человек, его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. На место происшествия прибыли экстренные службы, пожарные потушили горевший автомобиль.

Изначально появилась версия, что погиб случайный прохожий, а в автомобиле мог находиться газовый баллон. Правоохранители допускали, что в машине могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Журналисты предположили, что в иномарке установлена бомба с поражающими элементами. Ее привели в действие, когда мимо проходил погибший.

СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля. На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и эксперты. Выяснилось, что погибшим оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика <…> По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как уточнил ТАСС, мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Фрагменты СВУ отправят на экспертизу.

За генералом могли следить

За погибшим генералом Москаликом могли следить несколько месяцев, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, злоумышленники могли собирать информацию о военачальнике, чтобы узнать его полный распорядок дня, включая время, когда он заходил и выходил из подъезда.

Журналисты добавили, что взорвавшийся сегодня автомобиль подогнали к дому, где проживал Москалик, несколько дней назад. Самодельное взрывное устройство, предположительно установленное в иномарке, привели в действие дистанционно. Исполнитель взрыва мог наблюдать за процессом, находясь на балконе соседнего дома. Согласно одной из версий, исполнители теракта могли наблюдать за жертвой точно так же, как наблюдали за погибшим ранее Игорем Кирилловым: дистанционно через установленную недалеко видеокамеру, ведущую трансляцию с места.

Авторы статьи добавили, что СВУ заложили в районе задней левой двери иномарки, поскольку именно левая сторона была ближе к дому, из которого вышел генерал. По предварительным данным, злоумышленники хотели не только убить военного, но и сорвать российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта, сообщил SHOT. Сегодня, 25 апреля, в Россию прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По данным Telegram-канала Mash, взорвавшуюся иномарку минимум три раза перепродавали с конца января этого года. Сначала 35-летняя Маргарита В. продала машину приезжему из Азербайджана 1995 года рождения. Тот практически сразу продал ее 26-летнему Андрею П., а он через неделю перепродал иномарку уроженцу Сум, 40-летнему Игнату К.

Что известно о погибшем

Генералу Москалику было 59 лет, на военной службе он состоял с 1983 года. Военный отучился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске, после чего служил в хабаровском поселке Князе-Волконское. В 2000–2012 годах работал в центральном аппарате Минобороны на Северном Кавказе, в 2015-м принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине (во встрече, проходившей во Франции). Ярослав Москалик выступал с докладами на темы, связанные с ситуацией в Сирии, в декабре 2021-го президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военачальнику присвоили звание генерал-лейтенанта.