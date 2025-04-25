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Момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео

На видео попал момент подрыва автомобиля в Балашихе

Момент покушения на высокопоставленного военного в Балашихе опубликовал Telegram-канал 112.

«Взрывное устройство, предположительно, привели в действие дистанционно. Офицер погиб на месте», — говорится в сообщении.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

Позже стало известно, что предыдущая владелица взорвавшегося в Балашихе автомобиля Volkswagen Golf год назад продала его мигранту из Азербайджана.

Погибший — 59-летний генерал Минобороны РФ Ярослав Москалик, утверждает Baza. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, уточняет Life со ссылкой на Shot.

Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась в Самаре.

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