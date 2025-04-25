В ООН высказались об атаке ВСУ на храм Новый Иерусалим в Белгородской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области. Об этом заявила официальный представитель организации Элизабет Троссел, передает РИА Новости.

«Мы проверим с коллегами», — сказал представитель УВКПЧ ООН.

Накануне в Белгородской митрополии РПЦ сообщили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью после атаки дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест региона — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Он подчеркнул, что дроны ВСУ не давали тушить возникший в комплексе пожар.

Ранее появились кадры пожара в белгородском храме Новый Иерусалим после атаки ВСУ.